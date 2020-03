VALENCIA ATALANTA BERGAMO / La vittoria è per Bergamo: l'Atalanta passa a Valencia, ottiene il pass per i quarti di finale di Champions League e dedica il successo alla città lombarda, alle prese - come tutta Italia - con l'emergenza coronavirus.

A fine gara i calciatori nerazzurri hanno festeggiato mostrando una maglia con su la scritta: "Bergamo è per te. Mola mia". Un invito a tenere duro che può essere esteso a tutta l'Italia, 'chiusa' in casa e costretta a fare i conti con l'epidemia Covid-19.