CHAMPIONS LEAGUE VALENCIA ATALANTA / Super Ilicic e l'Atalanta va: missione compiuta per la squadra di Gasperini che stacca il pass per i quarti di finale di Champions League e aspetta ora di capire cosa accadrà a campionato e coppe europee per l'emergenza Coronavirus. In un 'Mestalla' vuoto i bergamaschi vincono 3-4 al termine di una gara che non ha mai visto in bilico il risultato: forti del 4-1 dell'andata, i nerazzurri sono riusciti subito a sbloccare il match con Ilicic che si procura e trasforma un calcio di rigore dopo appena 2 minuti di gioco. Qualificazione praticamente archiviata anche se il gol di Gameiro al 21' fa vivere qualche minuto di difficoltà all'Atalanta.

A spegnere qualsiasi velleità di rimonta al Valencia ci pensa il solito Ilicic che conquista e realizza un altro penalty sul finire del primo tempo. La ripresa si apre con gli spagnoli che si giocano il tutto per tutto: Gameiro al 51' eal 67' provano a ridare un senso alla gara ma è - neanche a dirlo - un contropiede finalizzato dall'implacabile Ilicic ristabilire la parità. Nel finale arriva anche il poker dello sloveno, autentico protagonista del match. Finisce 3-4 per l'Atalanta che stacca il pass per i quarti di finale, traguardo mai raggiunto nella storia del club di Bergamo.

VALENCIA-ATALANTA 3-4: 3' Ilicic rig. (A), 21' Gameiro (V), 43' Ilicic rig. (A), 51' Gameiro (V), 67' Torres (V), 71' Ilicic (A), 84' Ilicic (A)