CHAMPIONS LEAGUE LIPSIA TOTTENHAM SABITZER/ Il Lipsia di Nagelsmann non si ferma più ed elimina il Tottenham di Josè Mourinho con un rotondo 3-0, firmato dal suo capitano Sabitzer, autore di una doppietta e dalla rete di Forsberg. Tutto facile in Germania per i padroni di casa contro gli Spurs decimati, all'appello mancavano infatti elementi del calibro di Son e Kane.

Avviene tutto nel primo tempo con Sabitzer bravo a sfruttare gli errori difensivi della società londinese. Nella ripresa, il Tottenham prova un accenno di reazione, ma Lamela e Lo Celso non sembrano particolarmente in serata e Forsberg chiude i conti con la rete del 3 a 0. Quarti di finale quindi per il Lipsia, mentre gli Spurs vengono definitivamente eliminati dalla competizione.