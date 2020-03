EMERGENZA CORONAVIRUS TIKI TAKA PRESSING / Niente campionato e niente programmi sportivi di approfondimento: l'emergenza coronavirus cambia anche il palinsesto tv con Mediaset che ha annunciato lo stop a due programmi calcistici. Si tratta di Pressing Serie A, in onda su Retequattro, e Tiki Taka, trasmesso su Italia 1.

Come si legge sul comunicato diramato dall'azienda, entrambe le trasmissioni danno appuntamento alla ripresa del campionato prevista, al momento, per il 3 aprile.

Oltre al calcio sono diverse le trasmissione sospese per far fronte all'epidemia coronavirus, così come le precauzioni che anche programmi sportivi hanno dovuto prendere per rispettare le indicazioni presenti negli ultimi decreti governativi.