Serie C, UFFICIALE | Stop agli allenamenti fino al 20 marzo

SERIE C UFFICIALE STOP ALLENAMENTI/ Dopo l'accordo raggiunto fra la Lega Calcio e l'AIC, in Serie C, campionato che ha visto diversi giocatori contagiati dal Coronavirus COVID-19, sono state interrotte tutte le attività, oltre ovviamente alle partite.

IL COMUNICATO

Dal giorno 11 marzo a tutto il 20 marzo 2020 non saranno consentite alcune attività sportive, anche di allenamento. Lo ha stabilito la Lega Pro che “in conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM del 08/03/2020 e del 09/03/2020