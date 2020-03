VALENCIA ATALANTA DIAKHABY / Svolta qualificazione al 'Mestalla' sul finire del primo tempo di Valencia-Atalanta: con il punteggio di 1-1 (reti di Ilicic su rigore e Gameiro), il Var entra in scena e assegna un altro penalty ai bergamaschi.

Al 41' lo sloveno entra in area e perde il pallone per un intervento diche l'arbitro giudica regolare. Il Var richiama però il fischietto romeno Ovidiuche dopo aver rivisto l'azione al monitor assegna il rigore all'Atalanta: il solito Ilicic dal dischetto non sbaglia regalando il 2-1 ai bergamaschi, ormai sempre più vicini al passaggio del turno.