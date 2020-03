ROMA SIVIGLIA SPALLANZANI / Un aiuto da parte del mondo del calcio per chi è in prima linea nell'emergenza coronavirus: i tifosi della Roma hanno avviato una raccolta fondi per l'Ospedale Spallanzani e in poche ore sono stati raccolti oltre 2.500 euro.

L'iniziativa nasce dallo stop alla trasferta di Europa League ae i sostenitori giallorossi hanno deciso di donare i rimborsi dei biglietti: "Chiuso in casa, senza avere un granché da fare, ho cercato di pensare ad un'idea per poter contribuire ad aiutare il nostro paese in questo momento difficile" spiega l'ideatore dell'iniziativa.

"Non siamo personale medico, né sanitario. Non possiamo contribuire con il nostro tempo, né con la nostra professione, ma possiamo provarci con la nostra passione. Ed allora se il pub è chiuso, in trasferta non ci si va, con sti soldi che ce dovemo fa? Daje rega!" l'invito alla donazione.