PARIS SAINT-GERMAIN MBAPPE' CORONAVIRUS / AGGIORNAMENTO ORE 21.03 - Confermato: test negativo per Mbappe che non è stato contagiato dal coronavirus.

Solo una precauzione ma che, se arrivasse un responso positivo, potrebbe cambiare in maniera immediata la Champions League: Kylian Mbappe, secondo quanto riferisce 'L'Equipe', si è sottoposto al tampone per verificare l'eventuale contagio da coronavirus. Una decisione presa dal Paris Saint-Germain dopo che l'attaccante francese ha saltato gli ultimi due giorni di allenamenti per un forte mal di gola e lo staff medico parigino ha deciso di sottoporlo ad un test in maniera precauzionale.

Come riferisce lo stesso quotidiano transalpino le prime indiscrezioni parlano di un esito negativo, ma il risultato definitivo si avrà soltanto nelle prossime ore. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: Germania-Italia a porte chiuse

Certo che in caso di positività il mondo del calcio dovrebbe fare i conti con l'annullamento della gara Psg-Borussia Dortmund in programma domani a porte chiuse e la messa in quarantena di tutti i giocatori della squadra di Tuchel, oltre a staff tecnico, sanitario e chiunque sia entrato con loro. Uno scenario che le prime indiscrezioni indicano come lontano, ma che se si verificasse potrebbe mettere fine anche alla competizione continentale.