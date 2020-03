VALENCIA ATALANTA CORONAVIRUS TIFOSI / Centinaia di tifosi fuori al 'Mestalla' per incoraggiare il Valencia nella difficile rimonta contro l'Atalanta: una notizia che non sarebbe tale se non stessimo in piena emergenza coronavirus.

La gara tra spagnoli e bergamaschi si disputerà a porte chiuse proprio per evitare il pericolo contagio ma questo non ha fermato decine di tifosi della squadra di casa che hanno deciso di radunarsi fuori l'impianto per incitare i propri beniamini. Comportamento sicuramente censurabile in un momento in cui, Italia a parte, l'intera Europa è alle prese con l'emergenza sanitaria. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui