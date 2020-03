p>INTER SENSI INFORTUNIO / Dopo una prima parte di stagione da assoluto protagonista, Stefanoè completamente scomparso nella seconda parte di campionato con l: a causa di diversi infortuni muscolari, la sua prima avventura con la maglia nerazzurra è stata segnata masi augura di recuperarlo per la volata finale in attesa di capire quale sarà il futuro della nostra Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', nell'allenamento odierno che si è tenuto alla Pinetina, lo staff medico nerazzurro ha notato un miglioramento delle condizioni dell'ex centrocampista del Sassuolo, fuori da alcune settimane a causa di un problema fisico. Il recupero di Sensi procede ma è difficile ad oggi pensare ad un suo possibile ritorno in campo già per la gara di Europa League in programma giovedì sera a San Siro contro il Getafe.

