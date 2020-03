CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN / Willian, esterno brasiliano classe 1988 in scadenza di contratto con il Chelsea, è uno dei parametri zero più interessanti che continua a far gola a diversi club europei. Su tutti la Juventus che da tempo segue con particolare attenzione l'evoluzione della sua situazione di mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La concorrenza però è tanta.

Secondo quanto riportato dal 'Daily Star', non c'è soltanto lainteressata ad acquistare l'esterno brasiliano del, a parametro zero. Anche ​sono in piena corsa. Le prossime settimane potrebbero risultare decisive ai fini della trattativa. Va detto che la famiglia spinge per rimanere nella capitale inglese.

