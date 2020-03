CALCIOMERCATO SCADENZA CONTRATTI / Anche la prossima sessione di calciomercato potrebbe essere stravolta dall'emergenza Coronavirus. Con il possibile slittamento dei campionati, infatti, anche la finestra estiva potrebbe subire delle modifiche. Ma non solo. Il giornalista di 'Sky Sport' Matteo Marani ha annunciato: "Si sta ragionando anche sullo spostare ladata di scadenza dei contratti dei giocatori. Mi aspetto che venga deciso cosa fare della Serie A.

Penso si arrivi all'accordo di dare qualche giorno di riposo ai calciatori non impegnati nelle competizioni europee, poi verranno scalati loro in estate. Questo è un rinvio del campionato, è interrotto non finito". Tra i giocatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno spiccanoe non solo.

