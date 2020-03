p>JUVENTUS ALLENAMENTO CRISTIANO RONALDO / Mentre alcuni club di Serie A, come, hanno deciso di chiudere le porte dei rispettivi centri d'allenamento a causa dell'emergenza sanitaria del coronavirus, laè tornata in campo questo pomeriggio ad allenarsi al Training Center Continassa in vista del ritorno di Champions League in programma tra una settimana contro il. Tutte le news di calciomercato e non solo:Dopo il giorno di riposo concesso ieri all'indomani della vittoria in campionato contro l, la squadra diha ricominciato l’attività in campo, cominciando con una fase dedicata al lavoro aerobico, indirizzato a tutti i calciatori, per poi focalizzarsi su possesso e partita per chi non ha giocato domenica. Assenteo che ha usufruito di una giornata di permesso. Domani la squadra tornerà in campo in tarda mattinata.

La Juventus continuerà ad allenarsi per tutta la settimana in vista del Lione. Il programma degli allenamenti potrebbe subire qualche variazione solo in caso di rinvio della Champions League.

