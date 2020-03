Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: Germania-Italia a porte chiuse

CORONAVIRUS UFFICIALE GERMANIA ITALIA / Anche l'amichevole tra Germania e Italia, in programma il prossimo 31 marzo a Norimberga, si disputerà a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus. A darne l'annuncio è la Federazione tedesca attraverso un comunicato ufficiale.

Contestualmente, laha così comunicato la sospensione della vendita dei biglietti del settore riservato ai tifosi azzurri. "Gli acquirenti - informa la Federazione - riceveranno il rimborso direttamente dal canale di vendita utilizzato: Vivaticket per i residenti in Italia e Travelclub per chi ha acquistato i biglietti dalla Germania, Svizzera, Austria e Belgio".

