CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM / Per Faouzi Ghoulam si avvicina il rientro in campo: il calvario del terzino algerino del Napoli sta per finire, per questo la dirigenza azzurra è chiamata a prendere una decisione importante in vista del futuro.

Secondo quanto riportato da 'Il Mattino' c'è da registrare un contatto trae il procuratore Jorgeed è stato fissato tra le parti un incontro. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Il Napoli sa di avere in rosa un giocatore importante e di qualità e vorrebbe concedere un'altra importante chance a Ghoulam A Barcellona, alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale contro la squadra blauagrana, si parlerà del suo futuro. I rapporti con Mendes sono buoni e tutto fa pensare che sarà trovata l'intesa per proseguire insieme.

