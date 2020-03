CALCIOMERCATO MILAN SUSO ROMA SIVIGLIA / In vista della doppia sfida di Europa League contro la Roma, Suso, esterno spagnolo passato durante la finestra invernale di calciomercato dal Milan al Siviglia, si è concesso ai microfoni di 'Marca' per presentare il match: "È una squadra con un buon allenatore che ha fatto cose molto buone sin dal suo arrivo. Fino a quattro o cinque giornate fa erano in lotta per un posto in Champions. Hanno avuto molti infortuni. Sono un avversario tosto ma l’Europa League è un nostro obiettivo”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!



L'emergenza del coronavirus: "Ne stavo parlando con diversi ex-compagni di squadra del Milan.

È una situazione poco conosciuta e un po ‘difficile. Ci sono persone che sanno più di noi e devono decidere”.“Sono venuto per restare. Per queste cose c’è sempre tempo per parlare e discutere in estate. Ora, la cosa più importante è raggiungere il nostro obiettivo, che è quello qualificarci la Champions League e fare un’ottima Europa League”.

Il ritorno in Spagna: "Sono stato lontano da casa per molto tempo. Tornare in Spagna e tornare così vicino a casa è sempre bello. Siamo terzi in campionato e in Europa League, va bene così. Dobbiamo continuare. Sapevo che il Siviglia era un grande club".



Decisivo Monchi: “Ci ha provato più volte? Sì, ci abbiamo provato ma non c’era mai riuscito. Non erano tempi giusti. Questo lo era, e anche il Milan si è comportato molto bene”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

DIRETTA Emergenza Coronavirus, zona rossa in tutto il Paese | Ipotesi playoff scudetto

Serie A, UFFICIALE: stop fino al 3 aprile | Confermata l'ipotesi playoff