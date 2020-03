Emergenza Coronavirus, MotoGP UFFICIALE: rinviato anche il GP di Austin

CORONAVIRUS MOTOGP GP AUSTIN / L'emergenza Coronavirus colpisce ancora una volta anche la MotoGP dopo il rinvio del Gran Premio della Thailandia.

Nel pomeriggio di oggi la federazione ha infatti deciso di rinviare anche il GP delle Americhe diche non si correrà regolarmente nel weekend dal 3 al 5 aprile come inizialmente in programma da calendario. Il tutto infatti si disputerà nel weekend. Tutte le ultime notizie relative al Coronavirus e non solo: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> MotoGP, UFFICIALE: GP Thailandia rinviato per coronavirus