EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A LEGA PLAYOFF / Nell'assemblea straordinaria della Lega si è discusso il da farsi dopo lo stop del calcio, perlomeno fino al 3 aprile, decretato dal Governo a causa dell'emergenza coronavirus.

Secondo 'Radio Radio' entro il 23 marzo, quando ci sarà un altro Consiglio Federale, devono essere presentate da tutte le leghe delle proposte su come portare a termine i campionati, vista soprattutto per lala mancanza di date a disposizione per recuperare le giornate non disputate. A proposito di Serie A, è stata paventata anche un'ipotesi clamorosa, vale a dire quella dei. "E' una possibilità", ha confermato il presidente della Lega Pro Francescoal termine dell'assemblea straordinaria.