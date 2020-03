p>CORONAVIRUS LIGUE 1 PORTE CHIUSE / Porte chiuse anche inper i campionati di. Ilquindi colpisce anche il calcio transalpino come confermato da un comunicato ufficiale della federazione che evidenzia come le prossime sfide verranno giocate senza tifosi fino al 15 aprile. Questa decisione arriva in stretta applicazione del decreto ministeriale pubblicato il 10 marzo 2020 e stando al comunicato: "Le modalità di queste partite a porte chiuse saranno definite domani presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio di amministrazione di LFP".

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: anche la Ligue 1 a porte chiuse