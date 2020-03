CALCIOMERCATO ATALANTA PASALIC BARCELLONA / Pasalic sta disputando una grande stagione, forse quella della sua consacrazione. Sette i gol e altrettanti gli assist realizzati dalla mezz'ala croata, una delle pedine più importanti dell'Atalanta di Gasperini, a un passo dalla storica e sorprendente qualificazione ai quarti di Champions League.

Il cartellino del croato, transitato senza però fortune anche al, appartiene ancora al

LEGGI ANCHE ->>> Diretta emergenza Coronavirus: tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Atalanta, Pasalic incanta: c'è il Barcellona!

Il futuro del classe '95 di Magonza, però, potrebbe essere ugualmente altrove. Su di lui, infatti, ci sono sicuramente importanti club stranieri, stando a 'Don Balon' tra questi nientemeno che il Barcellona. Per il portale spagnolo il club blaugrana lo segue con attenzione, anzi lo ha messo nella lista della spesa per rinforzare un centrocampo andato un po' in affanno nelle ultime due stagioni. Pasalic potrebbe ricoprire più ruoli della mediana, nonché agire sulla trequarti come avviene spesso nella 'Dea'. Che, una volta riscattato, potrebbe chiedere almeno 30 milioni per il 25enne cresciuto nell'Hajduk.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Atalanta, la 'mossa' per Pasalic: le ultime

Atalanta, scout in Portogallo: tutti i nomi