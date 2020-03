Emergenza Coronavirus, sospensione in Spagna: la richiesta

CORONAVIRUS LIGA REAL ZARAGOZA / Da ieri sera è ufficiale la sospensione anche del campionato italiano di Serie A per l'emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l'Italia. Le cose non sembrano andare tanto meglio in Spagna dove oltre all'ultimo provvedimento relativo ai voli, anche la seconda divisione potrebbe essere coinvolta.

Ilalza infatti la voce e con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale chiede la sospensione del campionato per le prossime giornate proprio come fatto in Italia: "Il Real Zaragoza non considera la proposta della disputa a porte chiuse delle partite corrispondenti alla 32/a e 33/a giornata della SmartBank League, un'iniziativa che tiene conto della salute dei giocatori, del personale tecnico, dei media e tutto il personale coinvolto nell'organizzazione degli incontri. Il protocollo proposto dal Consiglio superiore dello sport e comunicato da LaLiga al Real Zaragoza non risolve il problema fondamentale di garantire la salute dei protagonisti. Il Real Zaragoza, in linea con quanto è stato risolto in paesi come la Svizzera o l'Italia, comprende che il rinvio delle prossime giornate è appropriato, con la certezza che il calendario offre date sufficienti per recuperare le partite rinviate, e che garantirebbe l'essenza del calcio e della comunione tra tifosi e giocatori, salvaguardando così la salute di tutti".

