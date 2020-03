CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID / La pausa forzata del campionato potrebbe essere anche la giusta occasione per la Juventus di lavorare in vista della prossima stagione. I bianconeri pensano infatti già alla finestra estiva di calciomercato che potrebbe riportare a Torino un vecchio pallino: Paul Pogba.

Il sogno della società presieduta da Andreaè sempre quello di riportare a Torino il centrocampista francese, ormai da tempo in rotta con ile alla fine della sua avventura in Premier League che non ha portato per la verità grandissimi risultati. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, United rassegnato | Le cifre dell'affare Pogba!

Calciomercato Juventus, Florentin Pogba 'tifa' per il Real

A contendere Pogba alla società juventina ci sono però alcuni top club europei, tra cui Real Madrid e PSG. A tal proposito è intervenuto proprio il fratello del centrocampista francese, Florentin, che ha svelato la sua destinazione preferita ai microfoni di 'El Chiringuito': "Voglio che mio fratello firmi per il Real Madrid, ma ora stiamo solo parlando. O la trattativa si fa in un giorno o si parla per due mesi, questo è il calciomercato”. Chiaro quindi il desiderio del fratello di Pogba. Ora però resta da capire la reale volontà del ragazzo che certamente lascerà l'Inghilterra a fine anno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus e Inter, beffa dalla Premier | Battute nella corsa ad un talento

Champions, Valencia-Atalanta e Lipsia-Tottenham | Formazioni, mercato e dove vederle in tv