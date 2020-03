EMERGENZA CORONAVIRUS SPAGNA ITALIA VALENCIA ATALANTA SIVIGLIA ROMA / Anche gli altri Paesi europei cominciano a prendere misure importanti per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Uno di questi è la Spagna, che da oggi vieta persino i voli diretti dall'Italia.

Questa misura, in Gazzetta Ufficiale da stamattina e valida per ora fino al, può avere delle ripercussioni per il nostro calcio, nello specifico per laimpegnata giovedì incontro ilper l'al ritorno contro il(19/03)e per ilche dovrà sfidare ilal 'Camp Nou' (a porte chiuse come Inter e Roma)il 18 marzo.

Le tre squadre italiane potrebbero avere una sorta di 'deroga' che le escluderebbe da questo provvedimento, avendo modo così di partire per la Spagna con un volo diretto. Ma è anche possibile che non venga concessa loro alcuna eccezione, costringendole a fare scalo in un altro Paese prima dell'approdo nella Penisola iberica.