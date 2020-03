CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER TAURIAINEN CHELSEA / Ancora un colpo per il Chelsea dopo aver piazzato Hakim Ziyech dall'Ajax in vista della prossima stagione. Questa volta si tratta di un giovanissimo talento finlandese che risponde al nome di Jimi Tauriainen.

Beffate quindied, accostate al 16enne che dal 1 luglio lascerà la patria per approdare a Londra con un accordo fino al 2023, anche se naturalmente prima di arriva in prima squadra dovrà passare per l'Academy del Chelsea.

A confermare il buon esito dell'affare ci ha pensato il piccolo FC Wild, società in cui è cresciuto Tauriainen: "Jimi Tauriainen ha firmato un contratto triennale con il Chelsea ed entrerà a far parte del club il 1° luglio 2020. Jimi ha iniziato la sua carriera all'FC Wild nel 2009 all'età di cinque anni, giocandoci per sette anni prima di trasferirsi all'HJK Helsinki nel 2016 all'età di 12 anni".

