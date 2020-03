Emergenza Coronavirus, Liga spagnola a porte chiuse | I dettagli

EMERGENZA CORONAVIRUS LIGA SPAGNOLA / Anche la Spagna si adegua all'emergenza Coronavirus. In vista delle prossime due giornate di campionato, riporta 'Marca', il governo avrebbe stabilito di far giocare a porte chiuse le prossime due giornate della Liga. La decisione dovrebbe essere ufficializzata soltanto dopo il Consiglio dei ministri: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Intanto, per le partite di, le notizie sono già ufficiali:di stasera edella prossima settimana si giocheranno senza tifosi sugli spalti.

