CHAMPIONS LEAGUE CORONAVIRUS JUVENTUS LIONE / Incertezza sulla gara di Champions League tra Juventus e Lione, in programma il prossimo 17 marzo. Jean-Michel Aulas, presidente del club francese, ha fatto il punto della situazione: "Al momento, il match è programmato a Torino a porte chiuse ma ogni giorno ci sono molte informazioni diverse - le sue parole a 'BFM Business' - So che era stato fatto un piano anche per giocare a Malta a porte chiuse.

La situazione è variabile, la UEFA segue alla lettera i decreti dei vari Governi". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Il presidente si è poi concentrato sui danni sportivi ed economici derivanti dall'emergenza internazionale: "Una partita di campionato, nelle entrate al botteghino, è nell'ordine di 2 milioni di euro. Ma si può arrivare a 6 milioni di euro, come avvenuto contro la Juventus quindici giorni fa. Ritorno a porte chiuse? Avevamo pianificato uno sfollamento di tifosi, c'erano più di 2000 sostenitori registrati".

