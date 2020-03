CHAMPIONS LEAGUE VALENCIA ATALANTA LIPSIA TOTTENHAM FORMAZIONI MERCATO TV / In un clima surreale e dopo giorni di totale fermento si ritorna al calcio giocato anche in Champions League con le prime due sfide di ritorno degli ottavi di finale. Alle ore 21.00 toccherà infatti all'Atalanta di Gasperini provare a fare la storia in quel di Valencia, difendendo il larghissimo 4-1 ottenuto all'andata a San Siro. Nell'altra sfida è invece il Tottenham di Mourinho chiamato alla remuntada per provare a rimediare al passo falso del primo round contro l'ostico Lipsia di Nagelsmann. Tra probabili formazioni, calciomercato e diretta tv: ecco il nostro approfondimento sulle due sfide di serata. Da Werner a Ferran Torres passando per Rodrigo e Vertonghen, tutti i calciatori da tenere d'occhio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Champions League, Valencia Atalanta: probabili formazioni e dove vederla

Al 'Mestalla' spazio al tridente delle meraviglie per chiudere la pratica qualificazione ottenendo uno storico accesso ai quarti di Champions League. Questa la strategia di Gasperini che questa sera dovrebbe affidarsi al talento e all'esperienza di Gomez, Ilicic e Zapata in un reparto offensivo che all'andata ha asfaltato la malcapitata difesa valenciana. Davanti a Gollini spazio a Djimsiti, Caldara, Palomino, mentre in mediana la dovrebbero spuntare de Roon e Freuler con Hateboer e Gosens sulle corsie. 4-4-2 più classico per Celades che schiera tra le proprie fila l'italiano Florenzi, oltre ai talentuosi Ferran Torres, Soler e Guedes che dovranno dar supporto ad un attacco pesante composto da Gameiro e Rodrigo.

Le probabili formazioni

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Florenzi, Coquelin, Diakhaby, Gayà; Ferran Torres, Parejo, Carlos Soler, Guedes; M. Rodrigo, Gameiro. A disp.: Cilessen, Wass, Hugo Guillamón, Kondogbia, Cheryshev, Lee Kang-in, Ruben Sobrino. All.: Celades.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disp.: Sportiello, F. Rossi, Czyborra, Castagne, Tamère, Pasalic, Malinovskyi, Colley, Muriel. All.: Gasperini.

ARBITRO: Hategan (ROM).

La sfida odierna, Valencia-Atalanta, verrà trasmessa in diretta dall’emittente satellitare Sky ed andrà in onda per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canale 472 e 482 del digitale terrestre) e in diretta streaming attraverso Sky Go, su PC e notebook e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La gara sarà inoltre trasmessa anche in chiaro su Canale 5.

Champions League, Lipsia-Tottenham: probabili formazioni e dove vederla

Intrigante anche l'altra sfida degli ottavi di ritorno di Champions League.

Generazioni a confronto con il duello tra il giovane, vincitore all'andata, e l'esperto che non sta vivendo un grandissimo momento a Londra . Il tecnico teutonico punta tutto sul fenomenale Timo Werner, seguito da mezza Europa, ed accompagnato in attacco dal giovane Nkunku e dall'ex romanista. Dovrebbe invece partire dalla panchina l'ex obiettivo del Milan, Dani. Lo 'Special One', orfano di Son e Kane vede ridotta la propria potenza offensiva ai solie Lamela che dovrebbero alternarsi in un attacco piuttosto atipico nel tentativo di ribaltare il risultato dell'andata.

LIPSIA (3-4-3): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Adams, Sabitzer, Laimer, Angelino; Werner, Schick, Nkunku. ALL.: Nagelsmann. A DISP.: Mvogo, Konatè, Haidara, Poulsen, Forsberg, Mukiele, Olmo.

TOTTENHAM (5-2-3): Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Dier, Vertonghen; Winks, Lo Celso; Lamela, Moura, Alli. ALL.: Mourinho. A DISP.: Gazzaniga, Sessegnon, Bergwijn, Ndombelè, Gedson Fernandes, Davies.

ARBITRO: Del Cerro Grande (Spagna).

Lipsia-Tottenham è in programma stasera alle ore 21 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Football e Sky Calcio 3. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Calciomercato Serie A, da Werner a Torres: tutti i talenti da tenere d'occhio

Il doppio confronto di questa sera potrà rappresentare anche l'occasione giusta per le big di Serie A di osservare ancora una volta da vicino alcuni calciatori. Su tutte la Juventus che ha messo nel mirino il talentuoso Ferran Torres, polivalente esterno offensivo del Valencia impegnato contro l'Atalanta. Il giovanissimo spagnolo andrà in scadenza a giugno 2021 per il momento non sembra intenzionato a rinnovare. In estate potrebbe quindi essere ceduto a prezzo ridotto ma bisogna fare i conti con la concorrenza di Real Madrid, Barcellona e Atletico. L'interesse delle italiane per attaccanti come Guedes e Rodrigo, visti anche i prezzi, sembra essersi ridotto col tempo, mentre in compenso ad intrigare ci sono i gioielli dell'Atalanta di Gasperini, con Gosens in particolare che potrebbe scatenare una sfida tra Paratici e Marotta. La partita di andata ha inoltre rimesso in luce il talento dell'altro esterno, Hateboer che ha visto salire il prezzo del proprio cartellino oltre all'interessamento di squadre come Milan, Juve e Napoli.

Non da meno anche Lipsia-Tottenham dove i gioielli più preziosi risiedono in attacco. Da una parte Werner e dall'altra l'assente Harry Kane. Entrambi nel mirino soprattutto dell'Internel caso in cui dovesse partire in estate Lautaro Martinez, ma anche della Juventus qualora dovesse presentarsi la giusta occasione. Il tedesco però sembra più indirizzato verso il Liverpool di Klopp, mentre per il centravanti inglese c'è da fronteggiare l'ostica concorrenza del Manchester United, ancora a caccia della stagione del riscatto. L'interesse milanista per Forsberg sembra essersi sopito, vista anche l'attenzione dello stesso Mourinho per il calciatore, mentre le big di A tengono ancora d'occhio la situazione legata a Jan Vertonghen, centrale belga in scadenza di contratto ed ottenibile a parametro zero.

