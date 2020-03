Calciomercato Juventus, concorrenza inglese per Kurzawa

CALCIOMERCATO PSG JUVENTUS INTER KURZAWA / E' corsa a tre per Layvin Kurzawa. Il terzino francese classe 1992 ha un contratto in scadenza con il Psg il prossimo 30 giugno. Da Parigi non sono ancora arrivati segnali in merito ad un possibile rinnovo e il calciatore già da febbraio è libero di trovare una nuova sistemazione.

A gennaio Kurzawa è stato vicino all'approdo alla Juventus, in un affare che avrebbe portato De Sciglio al Psg ma alla fine è saltato tutto.

Possibile che i bianconeri tornino alla carica per il calciatore in estate ma dovranno guardarsi dalla concorrenza dell'ma non solo. Dalla Francia, 'France Football', infatti, confermano che anche l'continua a seguire con interesse Kurzawa in vista della prossima estate. Resta da capire adesso quali siano le intenzioni del terzino.

