CHAMPIONS LEAGUE BARCELLONA NAPOLI / Nessuna richiesta di rinvio per Barcellona-Napoli, gara di Champions League in programma il prossimo 18 marzo. Tramite una nota sui suoi profili social ufficiali, il club di De Laurnetiis ha smentito alcune indiscrezioni delle ultime ore: "Il Napoli smentisce di aver chiesto il rinvio della partita con il Barcelona, come scritto da ‘si gonfia la rete’. Si tratta di una fake news.

Il Napoli si attiene alle decisioni del Governo italiano e dell’Uefa". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Champions League, UFFICIALE: Barcellona-Napoli a porte chiuse

LEGGI ANCHE >>> FOTO - Emergenza Coronavirus, Napoli: Callejon e LLorente in fila al supermercato