Valencia-Atalanta, Gasperini: "Coronavirus, in campo per l'Italia. Agnelli? Non commento"

VALENCIA ATALANTA GASPERINI AGNELLI CORONAVIRUS / Si gioca Valencia-Atalanta, questa sera, in un clima molto particolare. Ritorno degli ottavi di Champions League in un Mestalla a porte chiuse con la squadra bergamasca che cerca un traguardo storico, ma a casa propria vive il dramma dell'emergenza coronavirus. "Vogliamo dare una gioia a Bergamo e a tutta l'Italia, saremo più forti del virus", ha spiegato l'allenatore Gasperini, in un'intervista a 'Tuttosport'. Concentrazione massima per i nerazzurri in vista della gara: "Stasera è la partita più importante in 112 anni di storia per l'Atalanta. Sarà una gara diversa rispetto all'andata, ma giocheremo con lo stesso spirito.

L'Atalanta in futuro dovrà confermare quanto di buono fatto in questi anni. Le dichiarazioni disu noi e la Champions? Non commento. Non possiamo paragonarci al, che comunque rispetto a noi ha mezzi economici molto importanti".

