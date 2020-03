Calciomercato Juventus, colpo Sancho: Borussia Dortmund allo scoperto

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO BORUSSIA DORTMUND / Futuro nelle mani di Jadon Sancho. L'esterno d'attacco del Borussia Dortmund è pronto ad infiammare il calciomercato. Tutte le big del calcio europeo hanno messo gli occhi sul talento inglese del club tedesco: anche la Juventus - che ha sempre dimostrato di essere attenta ai giovani campioni (vedi l'acquisto della scorsa estate di de Ligt) - lo ha messo nel mirino ma portarlo in Italia non sarà per nulla facile. Il calciatore sta disputando una grande stagione e bastano i numeri per capirlo: con il Borussia Dortmund in 34 partite disputate ha già messo a segno ben 17 gol e 19 assist.

In Inghilterra sono davvero pronti a fare follie per riportarlo in Premier League: il Chelsea dispone di un importante budget da investire sul mercato.

Futuro Sancho, la posizione del Borussia Dortmund

Al momento però il Borussia Dortmund appare alquanto tranquillo. Certo del fatto che se dovesse privarsi del suo talento incasserà una cifra davvero importante. Hans-Joachim Watzke, CEO del club tedesco, intervistato da 'RMC Sport', ha parlato chiaramente del futuro di Sancho, affermando chiaramente che molto dipenderà dal calciatore: "E' un grandissimo talento, forse il più grande attualmente in Europa tra i giocatori di età inferiore ai 21 anni - ammette il dirigente giallonero - Secondo me ha il potenziale per diventare uno dei primi due o tre giocatori al mondo negli anni a venire. Faremo del nostro meglio per tenerlo il più a lungo possibile con noi. Abbiamo un ottimo rapporto con lui ma se un giorno dovesse venire a dirci che vuole lasciare il club, allora ne discuteremo. Ma questa non è la nostra prima opzione. La prima è di tenerlo il più a lungo possibile".

