Champions League, UFFICIALE: Barcellona-Napoli a porte chiuse

CHAMPIONS LEAGUE BARCELLONA NAPOLI PORTE CHIUSE / Era nell'aria, adesso è ufficiale.

Dopo giorni di discussioni, in seguito anche all'ultimo DPCM che sospende tutto lo sport in Italia e mentre anche in Spagna i contagi continuano ad aumentare in maniera importante, questa mattina è arrivata la decisione sulla sfida di Champions League trache, dunque, si disputerà a porte chiuse. Tutte le news di calciomercato e non solo:

L'annuncio è del Segretario Generale dello Sport, Gerard Figueras, al termine di un vertice andato in scena stamattina tra il Barcellona e il Governo della Catalogna. "È una decisione presa strettamente per motivi sanitari" ha aggiunto il ministro della Salute, Joan Guix.

