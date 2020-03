DIRETTA LIVERPOOL ATLETICO MADRID - Il Liverpool e l'Atletico Madrid si affrontano nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Reduci dal ko 1-0 dell'andata in terra spagnola, i 'Reds' dicampioni in carica hanno bisogno di una vittoria con due o più reti di scarto per non abbandonare prematuramente la competizione, mentre i 'Colchoneros' dipotrebbero permettersi anche una sconfitta di misura qualora segnassero almeno un gol per accedere ai quarti. Calciomercato.it vi offre il match di 'Anfield Road' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, van Dijk, Gomez, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi; Koke, Saul, Thomas, Correa; Diego Costa, Joao Felix. All. Simeone