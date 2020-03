CALCIOMERCATO ROMA TOTTI / Il calcio italiano si ferma ed è congelato, al momento, anche il passaggio di proprietà tra Pallotta e Friedkin alla Roma. Con il nuovo proprietario, potrebbe esserci anche un ritorno in giallorosso di Francesco Totti. L'ex campione non ha escluso la possibilità, in dichiarazioni riportate dalla 'Gazzetta dello Sport' e dal 'Messaggero'. "Se Friedkin mi chiamasse? Valuterei senz'altro - ha spiegato - Nella vita mai dire mai".

Nell'intervista, Totti ha parlato anche della sua partecipazione a 'Celebrity Hunted - Caccia all'uomo': "Non avrei mai partecipato se fossi stato ancora alla Roma, ma ero libero e volevo mettermi alla prova. E' stato divertente, non avere i social è stato strano ma penso che forse sarebbe meglio tornare ai vecchi tempi. Senza Ilary? Con lei m'avrebbero preso prima...".

