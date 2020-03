LIPSIA-TOTTENHAM DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE LIVE CRONACA TEMPO REALE RITORNO OTTAVI MOURINHO NAGELSMANN - È tempo di scendere in campo per il ritorno degli ottavi di Champions League anche per Lipsia e Tottenham.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA-TOTTENHAM

I tedeschi di Julianpossono contare sulla vittoria conquistata a Londra, grazie al gol su rigore del bomber Timo, e sono reduci dal pareggio esterno contro ilnella; di contro, gli 'Spurs' di José, non vivono un grande momento di forma e nell'ultima sfida dihanno pareggiato contro ilin trasferta. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della 'Red Bull Arena'.

LIPSIA (3-4-3): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Adams, Sabitzer, Laimer, Angelino; Werner, Schick, Nkunku. All. Nagelsmann

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Aurier, Winks, Lo Celso, Dier; Lamela, Moura, Alli. All. Mourinho