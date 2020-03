Emergenza coronavirus: anche Euro 2020 a rischio, gli scenari per il campionato

EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A EURO 2020 / Giornata importante per il calcio italiano, dopo lo stop imposto ieri al campionato almeno fino al 3 aprile per l'emergenza coronavirus. La Figc, nel consiglio federale di oggi a Roma, secondo 'La Stampa' manifesterà l'intenzione di concludere comunque la stagione in Serie A. Slitterà ovviamente la data conclusiva originariamente prevista per il 24 maggio, da capire come poter rimodulare il calendario.

Ulteriori date verrebbero trovate probabilmente soltanto con lo slittamento di, tema che potrebbe diventare d'attualità: il presidente Uefaè in contatto con il numero uno Figce sa che lo scenario italiano potrebbe anche presentarsi presto negli altri paesi. La manifestazione continentale è a rischio. In ogni caso, ci sarebbe l'intenzione di concedere all'Italia una deroga per concludere ugualmente il torneo di Serie A.

