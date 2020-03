Barcellona, futuro Setien in bilico: resta a una sola condizione

CALCIOMERCATO BARCELLONA SETIEN / Situazione complicata al Barcellona per Qique Setien, che sta andando incontro a risultati altalenanti anche se ha ritrovato la vetta della Liga nel weekend. Dopo solo due mesi dal suo avvento in panchina con i blaugrana, il suo futuro è in bilico, come spiega il giornalista iberico Eduardo Inda a 'El Chiringuito': "La società si è pentita di aver cacciato Valverde e aver puntato su di lui - afferma - Anche se vincesse la Liga, il suo futuro sarebbe legato alla conquista della Champions.

Se non ci riuscisse, non verrebbe confermato". Per il futuro, i blaugrana starebbero pensando alla coppia di ex glorie catalane formata da, stando alle informazioni riportate da 'Ok Diario'.

