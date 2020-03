SERIE A SCARONI MILAN CORONAVIRUS / "Non c’è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive, tra cui il campionato di calcio". Con queste parole, nella serata di ieri, il premier Giuseppe Conte ha annunciato il decreto per far fronte all'emergenza Coronavirus che, tra le altre cose, impone lo stop anche alla Serie A. Le prossime saranno ore importanti per capire se e come si cercherà di portare a conclusione il torneo.

Anche se filtra un certo pessimismo. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Il presidente del Milan Paolo Scaroni, ad esempio, intervistato dal 'Corriere della Sera' spiega: "Se penso che il campionato si concluderà? Non sono ottimista, purtroppo: siamo talmente in tanti coinvolti nel calcio che un rischio di contagio c'è, anche se è vero che nessuno è più monitorato dei calciatori. Però ho anche visto che quando si segna, ci si bacia e ci si abbraccia come prima, cosa che dovrebbe essere evitata". Oggi in programma il Consiglio federale per tentare di ricostruire i calendari.

