Calciomercato, bomba dalla Spagna: Simeone può liberarsi gratis

CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID SIMEONE / Non è sicuramente il miglior momento della gestione Diego Simeone all'Atletico Madrid. Eliminato in Copa del Rey, quinto in campionato ed atteso da uno scontro di fuoco col Liverpool negli ottavi di finale di Champions League dopo il successo di misura all'andata, attorno al tecnico argentino nelle ultime settimane si è accesa la discussione.

E attenzione ai prossimi sviluppi. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Perché la sua posizione sarebbe tutt'altro che salda e inevitabilmente legata ai risultati che riuscirà ad ottenere in questo finale di stagione. Tant'è che in diretta a 'El Chiringuito', il noto giornalista Eduardo Inda ha spiegato che qualora il 'Cholo' non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions, l'Atletico sarebbe pronto a liberarlo gratis virando su un altro allenatore.

