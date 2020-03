EMERGENZA CORONAVIRUS ZONA ROSSA STOP SPORT / L'Italia si sveglia oggi con la zona rossa estesa a tutto il paese. Dopo l'annuncio di ieri sera del premier Conte, per l'emergenza coronavirus verranno osservate in tutte le regioni le limitazioni già in essere in Lombardia e nelle altre 14 province dell'Italia centrosettentrionale stabilite dal decreto di domenica 8 marzo. Il nuovo decreto che entra in vigore quest'oggi sancisce il divieto di assembramenti di persone in luoghi pubblici, limitazioni agli spostamenti soltanto per motivi di necessità legati alla salute e al lavoro, stop a tutte le manifestazioni sportive. Il decreto avrà validità fino al 3 aprile. Misure necessarie per frenare l'aumento dei contagi: il numero attuale, aggiornato alle 18 di ieri sera, è di 7985, con 463 decessi.

18.20 - Consueto aggiornamento giornaliero affidato a Angelo Borrelli, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, che in conferenza stampa ha annunciato: "Sono 8.514 i malati di coronavirus in Italia, 529 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, ha superato i 10mila: 10.149. Le vittime sono complessivamente 631: rispetto a ieri sono 168 in più. Sono 1.004 le persone guarite, 280 in più di ieri. Sono 877 i malati in terapia intensiva, 144 in più rispetto a ieri".

17.40 - Anche l'amichevole del prossimo 31 marzo tra Germania e Italia si giocherà a porte chiuse. Le informazioni della FIGC sul rimborso dei biglietti.

17.35 - Chiusa al pubblico anche la Fontana di Trevi.

17.30 - Il Premier Conte non esclude misure più restrittive. Fonti di Palazzo Chigi riportano il seguente virgolettato del Presidente del Consiglio: "Vi assicuro che il governo continuerà a rimanere disponibile e risoluto, come sin qui ha sempre fatto, ad adottare tutte le misure necessarie a contrastare con il massimo rigore la diffusione del contagio e ad aggiornare queste misure costantemente".

17.00 - SERIE A, LE TRE POSSIBILI IPOTESI PER LA CONCLUSIONE DELLA STAGIONE: la Figc attaverso un comunicato dichiara che verranno valutate tre alternative per il futuro del campionato italiano.

16.50 - Assemblema straordinaria della FIGC: è stata paventata anche un'ipotesi clamorosa, vale a dire quella dei playoff per lo scudetto.

16.25 - Emergenza Coronavirus, MotoGP UFFICIALE: rinviato anche il GP di Austin.

Si correrà il 15 novembre.

15.25 - Milan, Lazio e Fiorentina hanno sospeso gli allenamenti.

15.02 - Anche in Portogallo le partite di calcio professionistico, nonché del futsal senior, si giocheranno a porte chiuse. Lo ha reso noto la Federcalcio portoghese.

13.56 - Stando a 'El Pais', il Governo spagnolo ha vietato i voli diretti tra la Spagna e l'Italia. Questa misura, già pubblicata sulla 'Gazzetta Ufficiale', vale a partire da oggi e fino al 25 marzo.

13.20 - Anche LaLiga spagnola resta senza tifosi sugli spalti: per le prossime due giornate il Governo avrebbe stabilito di far disputare il torneo senza sostenitori alo stadio.

12.49 - Consueto bollettino medico dell'Istituto Spallanzani di Roma: "I pazienti positivi al COVID-19 sono attualmente 60, 10 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi sono 283".

12.41 - L'assessore al welfare della Regione Lombardia, Gallera, ha ipotizzato l'inasprimento delle misure per rallentare il contagio e non arrivare al collasso del sistema sanitario regionale, ma non solo. "Chiudere per quindici giorni interamente almeno la Lombardia può servire a ridurre o bloccare diffusione del virus, lo dicono gli esperti. Altri quindici o venti giorni così non li reggiamo".

12.45 - Le Assemblee della Lega calcio di Serie A, in programma giovedì 12 marzo e lunedì 16 marzo, si svolgeranno in conference call, in ottemperanza alle misure adottate dal Governo per affrontare l'emergenza coronavirus. A renderlo noto la stessa Lega tramite un comunicato ufficiale.

12.39 - Il Cagliari ha sospeso ufficialmente gli allenamenti che erano in programma nei prossimi giorni: si tornerà in campo il 14 marzo.

11.09 - A causa dell'emergenza coronavirus, per muoversi ci sarà bisogno di compilare un'autocertificazione: ecco il modulo.

10.14 - Anche Callejon e Llorente si sono fatti prendere dalla paura, come migliaia di italiani, recandosi al supermercato. Come testimoniamo le immagini i due calciatori del Napoli sono in fila per poter fare la spesa

08.30 - L'assessore al welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, spiega a 'La7': "In 18 giorni al limite del collasso sanitario. Non esiste una cura, solo comportamenti responsabili"