CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Non era questo il Milan che si aspettava Zlatan Ibrahimovic. Doveva essere l'uomo della scossa per una squadra che, però, sembra seguire poco il nuovo leader.

E il recente caos dirigenziale toglie anche due punti di riferimento fondamentali per lo svedese che, scrive 'La Gazzetta dello Sport', chi gli sta vicino definisce molto rabbioso. Tutte le news di calciomercato e non solo:

L'addio ufficiale di Boban e quello preannunciato a fine stagione di Paolo Maldini fanno fuori di fatto le due figure che avevano convinto Zlatan a tornare in rossonero e con le quali lo svedese stava pianificando il rinnovo ed il prossimo futuro a Milano. Un futuro in cui Ibra era fortemente coinvolto. Ma adesso cambia tutto. Secondo il quotidiano milanese Ibrahimovic è molto arrabbiato anche con Ivan Gazidis per l'imbuto lavorativo in cui si è ritrovato e si parla anche di qualche frizione verbale tra i due. In settimana, a tal proposito, è previsto un faccia a faccia tra il giocatore e l'amministratore delegato milanista. Un primo passaggio verso la decisione sul futuro ormai in bilico anche a causa delle nuove strategie per il contenimento del monte ingaggi diventate necessarie.

