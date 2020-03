Coronavirus, stop alla Serie A ma non a Champions ed Europa League: i dettagli

EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A CHAMPIONS EUROPA DECRETO /Il calcio italiano, e lo sport in generale, si ferma. Le nuove disposizioni del Governo hanno portato a misure ancora più gravi, che comportano anche lo stop allo sport e, quindi, anche al campionato di Serie A. Ci si chiede a questo punto cosa accade per le competizioni internazionali - Champions League ed Europa League - che vedono impegnate le squadre italiane (dalla Juventus all'Inter, passando per la Roma e l'Atalanta che giocherà in trasferta).

Il testo del decreto, in questo senso, contiene una deroga: "Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico".

Tradotto, Juventus, Inter e Roma potranno giocare in casa, ovviamente a porte chiuse, rispettivamente contro Lione (17 marzo), Getafe e Siviglia (entrambe 12 e 19 marzo). Le società, chiaramente, "sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano". Per quanto riguarda gli impianti sportivi, se non potranno ospitare i match di campionato, "sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali".