Emergenza Coronavirus, il Milan dona 250.000 euro

CORONAVIRUS MILAN DONAZIONE / Il Coronavirus tiene in scacco l'Italia con i contagi in costante aumento. Il Milan prova a venire incontro all'emergenza sanitaria con una corposa donazione come evidenziato da un comunicato sul sito del club: "AC Milan e Fondazione Milan hanno deciso di donare 250.000 euro ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), l’agenzia impegnata nell'affrontare le emergenze sanitarie nella Regione Lombardia. La donazione supporterà gli sforzi di AREU nel fornire tutta l’assistenza necessaria a coloro che sono stati colpiti dal virus Covid-19".

Ha preso poi la parola anche il CEO, Ivan Gazidis: "Ci sono cose nella vita più importanti del calcio.