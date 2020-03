Coronavirus, anche la Spagna in emergenza: si valuta la Liga a porte chiuse

CORONAVIRUS SPAGNA LIGA PORTE CHIUSE / L'emergenza coronavirus ha portato il Governo italiano a una decisione drastica come quella di dichiarare sostanzialmente tutta Italia zona rossa. Anche lo sport, chiaramente, si è fermato ma anche nel resto d'Europa le misure si fanno sempre più stringenti.

In, ad esempio, sono saliti vertiginosamente i casi di contagio da coronavirus e questo si riflette anche sul calcio. Oltre alle decisioni già prese di disputare a porte chiuse, anche il resto delle partite è a rischio.

Come riporta 'Cadena Cope', la federcalcio spagnola è in attesa delle indicazioni delle Ministero della Sanità per dare eventualmente il via libera alla disputa di tutte le partite della Liga a porte chiuse, con effetto immediato. Una scelta che andrebbe nella direzione già seguita dall'annullamento della Maratona di Barcellona.