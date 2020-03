EMERGENZA CORONAVIRUS MARCHISIO / Con un annuncio in conferenza stampa il presidente Giuseppe Conte ha annunciato di fatto l'allargamento della zona rossa a tutto il territorio italiano.

In serata invece l'ex centrocampista della Juventus, Claudiosi è sfogato su Instagram, attaccando con un post chi nei giorni scorsi ha lasciato proprio la zona rossa: "A te che sei uscito dalla zona rossa perché tanto cosa vuoi che succeda. A te che la scuola è chiusa quindi stasera esco con gli amici. A te che non riesci a rinunciare ad una sciata. A te che ormai ho organizzato quindi ci vado. Quando guardi questa fotografia, non ti senti una m***a?".