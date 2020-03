CONTE CORONAVIRUS SPORT SERIE A SOSPESA / Era ormai nell'aria da diverse ore, adesso è anche ufficiale.

Il premier Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza stampa la firma sul nuovo decreto , che estenderà sostanzialmente la zona rossa a tutto il resto dell'. Scuole chiuse e non solo fino al 3 aprile, così come alla fine anche lo sport dovrà fermarsi. "Non c’è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive, tra cui il campionato di calcio. Tutti, anche i tifosi, devono prenderne atto. E non consentiremo l’utilizzo delle palestre”, ha annunciato il. Dunque stop allae a tutto lo sport.