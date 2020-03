Sassuolo-Brescia, dal mercato all'infortunio di Romagna: parla De Zerbi

SASSUOLO BRESCIA DE ZERBI / Vittoria netta per il Sassuolo che ha chiuso alla grande la 26/a giornata di Serie A con un netto 3-0 sul Brescia di Lopez. Nel post-partita a commentare il successo odierno ci ha pensato Roberto De Zerbi ai microfoni di 'Sky Sport': "Il Brescia è una buona squadra, che ha messo in difficoltà molte squadre. Ha fatto spezzoni di gara dove ha messo in difficoltà Inter, Napoli, Juve e tante altre. Era difficile giocare senza pubblico, ho fatto i complimenti ai ragazzi soprattutto per il secondo tempo". Sugli infortunati: "Abbiamo tanti giocatori giovani ma molto forti.

Abbiamo cambiato il 50/60% della formazione titolare. Stiamo crescendo, sono rientrati giocatori importanti come. Purtroppo perdiamoper tanto tempo e ci dispiace davvero tanto. Dobbiamo migliorarci e tenerci ambizioni. Alterniamo partite bellissime a cadute rovinose".

MERCATO - "Tenerli tutti non è facile perchè ci si scontra con la volontà dei ragazzi. Se ci sarò io ancora, visto che sono in scadenza di contratto, farò di tutto per farli restare".

STOP - "Ci sono degli uomini preoccupati nel nostro ambiente per le proprie famiglie, spostare continuamente partite non è stata una cosa semplice da digerire".