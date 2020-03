CORONAVIRUS CAMPIONATO GIOVANILI / Ennesima giornata intensa tra sospensioni e provvedimenti per cercare di arginare l'emergenza Coronavirus che sta colpendo anche il mondo dello sport italiano.

In serata è stato diramato un nuovo comunicato della FIGC nel quale si evidenzia che alla luce del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di ieri, 'ai fini di tutelare tutti i tesserati che svolgono la propria attività a livello nazionale o territoriale, sentito il presidente federale, si decreta la proroga della sospensione fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale delle seguenti attività;

a) Campionati Giovanili Nazionali (Under 18, Under 17, Under 16, Under 15 Serie A e Be Serie C, ivi compresi i Campionati Nazionali Femminili Under 15 e Under 17)

b) Tornei Giovanili a carattere nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo Torneo U13 Elite, Torneo U13 PRO, Torneo U14 PRO, Torneo U12 Femminile, etc.)

c) Attività organizzate direttamente dai Coordinamenti Regionali SGS (a titolo esemplificativo Centri Federali Territoriali, manifestazioni ed eventi, Selezioni territoriali, Corsi informativi e formativi, etc.)

d) Attività di base ivi incluse le sedute di allenamento presso i Centri di Base e le Scuole Calcio

e) Tornei e campionati giovanili di tipo agonistico a cui possono partecipare atleti che necessitano dell'idoneità di tipo agonistico organizzati dalla Lega Nazionale dilettanti.

