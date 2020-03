Serie A, Sassuolo-Brescia 3-0: Caputo e Boga da urlo!

SERIE A SASSUOLO BRESCIA CAPUTO BOGA ROMAGNA/ In attesa di sapere di ciò che sarà del campionato di Serie A, l'ultimo atto della 26esima giornata del torneo tricolore si chiude con la vittoria, rotonda, del Sassuolo di Roberto De Zerbi per tre a zero sul Brescia di Diego Lopez e Mario Balotelli.

A sbloccare il risultato ci pensa Ciccio Caputo, attaccante della squadra emiliana, che nell'esultanza replica l'appello delle ultime ore, volto a far restare a casa i cittadini italiani, onde evitare la possibilità di un contagio da Coronavirus. Nella ripresa, ancora Caputo e poi Boga chiudono definitivamente i conti su una partita che si chiude però malissimo con l'infortunio, al ginocchio, di Filippo Romagna, difensore della squadra di De Zerbi.