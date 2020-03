CALCIOMERCATO INTER UFFICIALE CHONG MANCHESTER UNITED RINNOVO CONTRATTO - Continuerà al Manchester United la carriera di Tahith Chong. È, infatti, ufficiale il prolungamento di contratto fino al 2022, con opzione per un'ulteriore stagione, del 20enne calciatore olandese. L'esterno d'attacco, precedentemente in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso, è stato cercato con insistenza dall'Inter di Steven Zhang e nello scorso gennaio ci sono stati diversi colloqui tra il suo agente e la società nerazzurra.

Ma alla fine, come preannunciato dallo stesso procuratore questa mattina , la decisione è arrivata: Chong resterà ancora a lungo con i 'Red Devils'.

Queste le parole della giovane stellina al sito ufficiale dello United dopo la firma: "Quando sono entrato a far parte del Manchester United da giovane, ho realizzato un sogno. È un onore ogni volta che indosso la maglia e rappresento questo club. Sto lavorando duramente ogni giorno per migliorare e so che questo è l'ambiente perfetto per sviluppare il mio gioco. L'opportunità di imparare dal manager, dal suo staff di coach e dai giocatori di livello mondiale qui è fantastica. Sono lieto di firmare questo nuovo contratto e sono davvero grato per l'opportunità che mi è stata di mettermi alla prova qui per molti anni a venire". Con buona pace di Marotta e Conte.

